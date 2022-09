Les hommages se multiplient à travers le monde après le décès de la Reine d’Angleterre Elizabeth II. La monarque, dont le règne a marqué par son extraordinaire longévité, s’est éteinte hier après-midi à l’âge de 96 ans, dans son château de Balmore, en Ecosse. En présence de sa famille, dont Charles, son fils de 73 ans, qui devient Charles III, le nouveau Roi du Royaume-Uni et des pays du Commonwealth. Depuis l’annonce du décès de la souveraine hier soir, les hommages se succèdent, à commencer par celui de la nouvelle Première ministre britannique Liz Truss. Le Président Emmanuel Macron a salué « une amie de la France, une reine de cœur qui a marqué à jamais son pays et son siècle ».

Réaction de politiques également en Charente-Maritime. L’ex-ministre et ancien président du Département Dominique Bussereau a tweeté :

Le décès de #reineelizabeth peine terriblement la Grande-Bretagne et le monde tout entier. Elle a régné tout au long de ma vie et en a marqué les étapes au vu de son rôle historique et de ses liens étroits avec la France.

