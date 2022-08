Les retraités CGT de Charente-Maritime vent debout contre les propos d’Emmanuel Macron. Alors que le Président a annoncé la semaine dernière « la fin de l’abondance et de l’insouciance », le syndicat réagit et s’est mobilisé hier devant la Foire-expo de La Rochelle, à l’occasion de la Journée réservée aux seniors. Dans un contexte de crise, d’inflation et de guerre en Ukraine, les mots du chef de l’Etat ont provoqué la colère et l’indignation des retraités CGT, à l’instar de Maryse Cantin, secrétaire générale de l’Union syndicale en Charente-Maritime :

