Prison ferme pour un trafiquant d’héroïne interpellé fin de semaine dernière à Royan. C’est lors d’un contrôle routier de la BAC qu’il a été arrêté. Il a bien tenté de prendre la fuite à pied, tout en se débarrassant de sa marchandise, mais les policiers lui ont mis la main dessus. Non sans mal, puisqu’il a tenté de se rebeller. Les forces de l’ordre ont retrouvé 44 grammes d’héroïne. Une balance de précision et plusieurs grammes de cannabis et d’herbe ont également été découverts dans sa voiture. Placé en garde à vue, l’individu a reconnu les faits de consommation et de vente. Jugé en comparution immédiate à Saintes, le prévenu a écopé de 18 mois de prison dont six avec sursis.