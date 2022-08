Après Oléron, c’est l’île de Ré qui est désormais touchée par un cas de grippe aviaire. Un goéland contaminé a été retrouvé mort dans la commune d’Ars. Examiné par l’Office français de la biodiversité, l’oiseau marin était porteur du virus de l’influenza aviaire. Cinq communes ont été placées en vigilance renforcée par la préfecture de la Charente-Maritime : Ars-en-Ré, Loix, La Couarde, Les Portes et Saint-Clément-des-Baleines. Et ce pour une durée de 21 jours minimum. Des mesures de prévention et de protection sont mises en place pour préserver les oiseaux sauvages, domestiques et d’élevage.