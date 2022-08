C’est dans un contexte de sécheresse historique que va se dérouler ce week-end la Fête de la terre à Aigrefeuille-d’Aunis. L’évènement des Jeunes agriculteurs 17 qui signe son retour, après trois années de report pour cause de crise sanitaire. Le syndicat qui tient à mettre la profession agricole à l’honneur et à redorer le blason des irrigants en cette période de forte pénurie d’eau. Car les conditions aujourd’hui sont extrêmement difficiles pour les exploitants, comme le déplore Mathieu Cerf, agriculteur près de Rochefort et président des JA 17 :

La Fête de la terre a lieu samedi et dimanche à Aigrefeuille-d'Aunis. Au programme : marché fermier, exposition, visites et balades en calèche. L'entrée est gratuite.

La Confédération paysanne de Charente-Maritime organise, elle aussi, un rendez-vous agricole ce dimanche. Avec sa Fête paysanne qui a pour objectif de valoriser l’agriculture paysanne qui se veut plus respectueuse de l’environnement et plus vertueuse que l’agriculture conventionnelle. C’est gratuit et en plein air à la ferme de la Houlette à Vandré-La Devise. Parmi les temps forts : une table ronde à 14h sur le thème « l’avenir est dans le pré ».