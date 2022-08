La baignade et la pratique d’activités nautiques interdites sur cinq communes du littoral royannais. En cause : les fortes pluies de ces dernières heures qui ont engendré un ruissellement important et des rejets pluviaux susceptibles de pouvoir dégrader la qualité de l’eau. Cette interdiction à titre préventif est valable le temps d’effectuer des contrôles. Les cinq plages de Royan sont concernées : Pontaillac, le Pigeonnier, le Chay, Foncillon et la Grande Conche.