Et de 3 pour Marc Sarreau qui a remporté ce matin la 3e étape du Tour cycliste du Poitou-Charentes, entre Nieuil-l’Espoir et Vivonne. Le coureur français d’AG2R Citroën team qui conserve le maillot blanc de leader, après avoir gagné les deux premières étapes hier et mardi. Actuellement se joue dans la Vienne, entre Smarves et Vivonne, le contre-la-montre. Une étape décisive avant l’arrivée finale demain à Poitiers.