L’évènement, qui aura lieu du 13 au 18 septembre, verra la participation de nombreux comédiens du petit écran et un défilé de célébrités sur le Vieux Port. Une édition qualifiée d’historique par ses organisateurs, avec notamment la venue de Sandrine Bonnaire, Alexandra Lamy, Audrey Fleurot, Odile Vuillemin, Julie Gayet, Sylvie Testud, Anne Marivin, Emmanuel Moire, Artus, Ingrid Chauvin, Alex Brasseur, Julie De Bona, Antoine Duléry, Sofia Essaïdi et l’équipe de la série « Plus belle la vie » quasiment au grand complet. Hélène FM et Vogue radio seront en direct du festival les 15 et 16 septembre de 18h à 19h.