La rentrée scolaire, c’est dans une semaine. Alors que les vacances se terminent, la Région Nouvelle-Aquitaine présente les travaux de rénovation ou de maintenance qui ont été menées cet été dans les lycées et CFA du territoire. En Charente-Maritime, neuf établissements ont bénéficié d’une enveloppe importante consacrée à diverses opérations. Plus de 18,4 millions d’euros ont été investis. Le plus gros budget a été attribué au CFA de Lagord pour la construction d’un pôle automobile pour un montant de près de 7 millions d’euros.