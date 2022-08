Le coup d’envoi ce soir du spectacle son et lumière « Le Quart d’écu raconte Puy-du-Lac ». Une fresque historique jouée par plus de 200 comédiens bénévoles, en plein cœur de la campagne saintongeaise, dans un village typiquement charentais, celui de Puy-du-Lac, situé entre Tonnay-Boutonne et Tonnay-Charente. L’évènement surnommé le « petit Puy du Fou de Charente-Maritime » raconte l’histoire d’un couple de paysans, à travers un siècle de ruralité. Un hommage à la vie d’autrefois, comme le souligne le président du Quart d’écu Alain Noël :

Quatre représentations sont prévues : ce soir, demain, samedi et dimanche à 21h30. Ouverture du village d’autrefois à 16h, avec expositions, animations et restauration. Repas charentais à 19h. Réservations sur spectaclequartdecu.com