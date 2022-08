Le bilan des Journées de la sécurité en mer organisées cet été sur le littoral atlantique. Les trois premières opérations ont donné lieu à près de 1 700 contrôles dont 245 en Charente-Maritime. 37 infractions ont été constatées par les forces de l’ordre dans le département, le plus souvent pour des excès de vitesse, mais aussi le défaut de matériel de sécurité. La 4e et dernière journée se déroulait hier au large de La Rochelle. Avec pour principal objectif : sensibiliser les plaisanciers aux risques de chaque sortie en mer, comme le souligne l’amiral Olivier Lebas, Préfet maritime de l’Atlantique :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/journee-securite-en-mer-2.mp3 Et la Charente-Maritime se montre plutôt bonne élève en matière de sécurité en mer, comme le concède Christophe Manson, délégué à la mer et au littoral en Charente-Maritime :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/journee-securite-en-mer-1.mp3