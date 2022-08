La lutte contre les rodéos urbains se poursuit en Charente-Maritime. Après l’appel du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, qui en a fait une priorité nationale, la police était mobilisée tout ce week-end dans le département contre les incivilités routières et les comportements dangereux. 13 opérations ont été menées à Saintes, Puilboreau, La Rochelle, Rochefort et dans le secteur de Royan. Plus d’une cinquantaine de personnes ont été contrôlées. Plusieurs infractions ont été relevées : 9 pour conduite en état d’ébriété, 2 pour défaut de permis et 2 pour défaut d’assurance.