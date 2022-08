La caravane d’été de Lutte ouvrière fait étape cette semaine en Charente-Maritime. L’occasion pour les militants du parti de Nathalie Artaud d’aller à la rencontre des travailleurs, à quelques jours de la rentrée sociale. Dans ce contexte de forte inflation, ils réclament inlassablement une revalorisation des salaires et des pensions, comme le souligne Antoine Colin, responsable départemental de Lutte ouvrière :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/caravane-lo-1.mp3 La caravane de Lutte ouvrière sera présente demain sur le Vieux-Port de La Rochelle. Jeudi à Saintes et Pons. Et vendredi et samedi à Rochefort et Tonnay-Charente.