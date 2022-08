Une information judiciaire pour homicide volontaire doit être ouverte par le parquet de La Rochelle, après la découverte du corps d’un homme de 37 ans samedi matin, près d’un camp des gens du voyage, à Rochefort. La victime appartenant à la communauté nomade résidait dans une autre aire d’accueil, près de Surgères. Des proches du défunt s’étaient rendus sur les lieux du crime dimanche, avant d’incendier une dizaine de véhicules et caravanes en guise de représailles. Plusieurs témoins ont été entendus. La police cherche à identifier le ou les auteurs.

Samedi dernier, vers 5 heures du matin, les pompiers et les policiers du commissariat de Rochefort sont informés de la découverte du corps, gisant au sol, d’un individu à proximité du camp des gens du voyage rue Pennevert, dans la zone industrielle des Sœurs à Rochefort. Selon le parquet de La Rochelle, les premières constatations mettent en évidence un écoulement de sang au niveau de la tête, et des traces de coups sur le visage de la victime. La scène de découverte du cadavre a en outre manifestement été nettoyée avec de l’eau. Transporté pour autopsie à l’Institut médico-légal de Poitiers, le corps de la victime est identifié comme appartenant à la communauté des gens du voyage, mais originaire d’un autre camp situé non loin de Surgères. Il s’agit d’un homme âgé de 37 ans connu des services judiciaires. L’enquête est confiée au commissariat local, en co-saisine avec la Police judiciaire de La Rochelle. Les conclusions provisoires de l’autopsie pratiquée ce lundi confirment un décès d’origine criminelle avec polytraumatisme de la face. Les auditions des premiers témoins n’ont pas permis, en l’état des investigations, de déterminer les circonstances exactes de l’acte criminel, ni d’en identifier le ou les auteurs. Les proches de la victime ont déposé plainte. Une information judiciaire pour homicide volontaire doit être ouverte au pôle criminel du Tribunal judiciaire de La Rochelle. Les investigations se poursuivent sous la conduite d’un magistrat instructeur, avec pour objectif d’identifier le ou les criminels, ainsi que les raisons et les circonstances exactes de cet homicide.