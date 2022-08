La haute saison estivale n’est pas encore terminée, et les pompiers de Charente-Maritime recherchent déjà leurs futurs nageurs-sauveteurs de l’été 2023. La campagne d’inscription au Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique est ouverte. Deux conditions sont à remplir pour pouvoir postuler : avoir 18 ans ou plus l’année prochaine, et réussir les tests de sélection. Deux épreuves au programme : le 200 mètres nage avec palmes, masque et tuba, et un parcours de 50 mètres comprenant le remorquage d’un mannequin et une apnée de 10 mètres. Trois dates sont proposées : le dimanche 18 septembre à la piscine de Rochefort ; le jeudi 22 septembre au centre aquatique Iléo de Dolus-d’Oléron ; et la samedi 24 septembre à Palmilud à Périgny. Les inscriptions se font en ligne sur le site https://www.sdis17.fr/nageurs-sauveteurs/#bnssa2023