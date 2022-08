La Cellule de vigilance sécheresse en Charente-Maritime s’est réunie hier à La Rochelle. Elle a permis de faire le point sur la situation. Une situation qui est loin de s’améliorer. Les niveaux des nappes baisse encore, et le débit des cours d’eau reste proche des minimas, voire en dessous du seuil de crise pour leur majorité. Le préfet Nicolas Basselier a appelé à maintenir une vigilance collective et au strict respect des mesures de restriction d’eau en vigueur, indiquant que les campagnes de contrôle se poursuivent et que toute infraction sera transmise à la justice. Il a par ailleurs annoncé la tenue prochainement d’une réunion d’un comité départemental de suivi de la situation agricole.