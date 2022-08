Suite et fin de notre série de reportages sur les artisanes créatrices de l’île d’Oléron. Rencontre avec Laëtitia Lescarret, à l’origine de la boutique Les Paniers d’Oléron. Depuis février dernier, cette quinquagénaire est installée dans la Cabane Ritou, sur le port de Saint-Trojan-les-Bains, où elle propose des accessoires de mode et de décoration en maille ostréicole. Après avoir géré une épicerie fine du Sud-Ouest, elle s’est lancée dans cette nouvelle activité il y a trois ans, d’abord en plein cœur du village, puis sur le port. Elle travaille en partenariat avec sa fille Camille qui prend en charge la couture des tissus accompagnant certains produits. Laëtitia Lescarret utilise de la maille ostréicole neuve et non recyclée. Un choix pleinement assumé :

Le choix de ce matériau est parfois contraignant pour Laëtitia Lescarret, mais elle s’en accommode. Elle nous explique pourquoi :

Et pour découvrir les produits de Laëtitia Lescarret, rendez-vous à la boutique Les Paniers d’Oléron, 9 bis avenue du port à Saint-Trojan-les-Bains, et sur lespaniersdoleron.com