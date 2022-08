La disparition de Michel Doublet. L’ancien sénateur et maire de Trizay depuis 1977 vient de s’éteindre à l’âge de 82 ans, des suites d’une longue maladie. Figure politique de premier plan en Charente-Maritime, l’élu aux plus de quarante années de carrière avait mené un dernier combat politique lors des élections départementales en 2021 face au Rassemblement national. Il était également président de l’Association des maires de la Charente-Maritime. La classe politique locale lui rend hommage. L’ancien ministre et ex-président du Département Dominique Bussereau parle d’un élu « formidable et jovial ». « C’est un pilier de la vie publique et politique qui s’en va », a déclaré, pour sa part, l’actuelle présidente de la Charente-Maritime Sylvie Marcilly. Le sénateur Mickaël Vallet salue l’engagement d’un homme de réseaux.