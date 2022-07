La Ville lance un appel à projet pour décorer le giratoire dernièrement aménagé sur la Départementale 728, entre Rochefort et l’île d’Oléron. Artistes, designers, architectes, paysagistes et plasticiens sont invités à faire part de leurs propositions. Seule condition : le projet doit évoquer les spécificités importantes de la commune, à savoir l’ostréiculture et le patrimoine architectural. Lucie Alix :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/appel-a-projet-marennes.mp3 A noter que les artistes sélectionnés pour la deuxième phase, mais non retenus à l’issue du choix définitif, seront indemnisés individuellement à hauteur de 1 100 euros, que leur projet soit ou non soumis au vote des habitants.