La Ville rappelle que cette espèce est protégée, mais qu’elle peut également devenir nuisible. En effet, il est strictement interdit de les nourrir au risque de les voir nicher sur les habitations. Tout comme le pigeon, le goéland s’habitue rapidement à l’humain dès lors qu’on lui donne à manger, et peut devenir une source de nuisances à cause de ses déjections, de ses cris, de son agressivité et des dégradations de toitures qu’il peut occasionner. Lucie Alix :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/goelands-st-pierre.mp3 A noter que la municipalité de Saint-Pierre-d’Oléron met en œuvre des mesures secondaires complémentaires pour réguler les naissances et effaroucher les goélands.