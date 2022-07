Festi’Vaux revient à Vaux-sur-Mer. L’événement fête ses 20 ans cette année avec une programmation riche et alléchante. L’habituel Summer Jam Session de Saint-Palais-sur-Mer ouvre le bal ce dimanche avec une soirée de concerts face au phare de Cordouan. Mardi, Gauvain Sers et Petit K seront sur scène dans le parc de l’Hôtel de Ville. Le tandem Amadou & Mariam et le musicien Lidiop s’y produiront le lendemain. Enfin, les groupes Babylon Circus et Faut qu’ça guinche clôtureront cette édition 2022 jeudi prochain.