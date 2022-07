Enormément de monde sur les routes ce week-end. C’est le plus chargé de l’été. Il correspond au traditionnel chassé-croisé entre juilletistes et aoûtiens. Dans le sens des départs, la circulation sera extrêmement difficile sur la majorité des axes routiers, notamment en direction des îles et du littoral charentais. La journée de ce vendredi est classée rouge par Bison futé. Ce sera noir demain. Et orange dimanche au niveau national. Circulation très difficile également dans le sens des retours. Orange aujourd’hui au niveau national. Rouge demain. Et vert dimanche.