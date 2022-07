Le nombre de demandeurs d’emploi sans aucune activité a diminué de 2,1% au 2e trimestre, et de 20,3% sur un an, selon les chiffres de Pôle emploi publiés hier. C’est plus qu’au niveau régional où le chômage a reculé de 1,5% en Nouvelle-Aquitaine au 2e trimestre, et de 16,8% sur un an.