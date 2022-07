La musique classique à l’honneur cet été en Charente-Maritime. Alors que le festival Un Violon sur le sable s’achève demain soir plage de la grande conche à Royan, un autre évènement musical aura lieu la semaine prochaine à Surgères avec la 18e édition de Sérénade. Un évènement certes plus confidentiel, mais qui accueille des musiciens de grande renommée, à l’instar de la pianiste japonaise Etsuko Hirose, du violoniste Stéphane Rougier ou encore du saxophoniste Carl-Emmanuel Fisbach. Ces derniers qui ont répondu à l’invitation du directeur artistique du festival et 1er alto super soliste de l’Opéra national de Paris Pierre Lénert. Ce dont se réjouit une fois de plus la maire de Surgères Catherine Desprez, qui espère un public nombreux :

Le festival Sérénade aura lieu dans le parc du château du 4 au 6 août. Le programme complet sur le site de la ville.