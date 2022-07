Avis favorable pour le projet d’extension de l’usine d’assemblage et de stockage d’engrais agricoles Novaem à Aigrefeuille-d’Aunis. Moins de deux semaines après la fin de l’enquête publique, le commissaire-enquêteur vient de rendre un avis favorable sans réserve sur le projet. Projet qui doit permettre un élargissement des activités et une augmentation des capacités de stockage d’engrais au nitrate d’ammonium, entraînant le classement de l’entreprise Seveso seuil haut. Ce contre quoi se mobilisent des militants écologistes qui ont manifesté leur mécontentement devant l’usine le 12 juillet dernier, dénonçant un risque pour l’environnement, mais aussi un manque d’informations sur le projet. Ce que regrette également le président de la Communauté de communes Aunis Sud Jean Gorioux qui s’est exprimé mardi soir sur le sujet, devant les élus communautaires invités à se prononcer sur ce dossier :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/novaem-j-gorioux-2.mp3 Selon leparisien.fr, le président de Novaem Bernard Béal assure que le nitrate d’ammonium manipulé sur le site d’Aigrefeuille-d’Aunis serait de faible dosage, et ne présenterait aucun risque d’explosion, contrairement à ceux qui étaient entreposés à Toulouse ou Beyrouth.