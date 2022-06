Une solution pour recycler les poches et les coupelles ostréicoles du bassin Marennes-Oléron. Ce matin, la commune de Bourcefranc-le-Chapus a inauguré sur le port un parking entièrement conçu à base de dalles de plastique recyclé, issu de ces déchets. Ce projet pilote, baptisée Conchyl’innov, est le fruit d’un partenariat entre le Comité régional conchylicole de Charente-Maritime et la société Purple alternative surface. Cette dernière qui a développé toute une filière de recyclage aux multiples avantages, comme le souligne son co-fondateur Sébastien Molas :

Autre avantage écologique, et pas des moindres : les dalles qui en résultent permettent le stockage et la filtration des eaux de ruissellement dans le sol. Une aubaine pour les professionnels de la mer, selon Charlotte Rhone, responsable environnement, sécurité et urbanisme au CRC, qui bénéficie désormais d’une solution durable pour valoriser ces matériels ostréicoles hors d’usage :

A noter que ces dalles peuvent également être conçues à partir de matière issue des démantèlements de coques de bateau, mais aussi de pales d’éoliennes dont le recyclage reste un vrai casse-tête aujourd’hui.