L’association dénonce une nouvelle fois le risque de pollution engendrée par l’usine de production d’engrais chimiques. Implanté depuis plus de 40 ans, le site recrache régulièrement un panache de fumée souvent responsable de nuisances olfactives, source d’inquiétudes pour bon nombre de riverains. Mais cette épaisse fumée blanche n’est pas le seul problème dénoncé par Pays Rochefortais Alert, comme le souligne Gérard Garder, membre fondateur de l’association :

Gérard Garder qui s'interroge encore sur les risques de pollution des sols depuis plusieurs années, alors que la sous-préfecture de Rochefort et la mairie de Tonnay-Charente organisent conjointement ce soir une réunion d'information à la mairie, afin de présenter des relevés d'analyses. Une réunion en petit comité que fustige PRA :

Gérard Garder qui en appelle plus que jamais à la responsabilité des élus.