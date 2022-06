Le Stade rochelais connaît ses adversaires de la prochaine saison de Champions cup. Le tirage au sort a eu lieu hier à Dublin où se jouera la finale le 20 mai 2023, et il est plutôt favorable au nouveau champion d’Europe. Les Jaune et noir sont dans le groupe B et affronteront les Anglais de Northampton et les Irlandais de l’Ulster en phase de poule. La compétition débute en décembre.