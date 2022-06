Le plan d’eau de Vitrezay, situé au sud de la Charente-Maritime, le long de l’estuaire de la Gironde, est fermé depuis mardi pour cause de mortalité des poissons. Une procédure permettant d’évacuer les poissons morts a été immédiatement mise en place par le Conseil départemental qui gère le site labellisé Echappées nature. Des analyses sont en cours pour déterminer l’origine de cette mortalité. L’hypothèse la plus probable étant que le fonctionnement du plan d’eau, conjuguée aux conditions météorologiques de ces derniers jours, a entraîné un manque d’oxygène dans l’eau et la mortalité des poissons. La modification des circuits d’alimentation en eau du site est à l’étude pour qu’à l’avenir une telle situation ne se reproduise pas.