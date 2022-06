Les premiers pas de Christophe Plassard à l’Assemblée Nationale. Après son élection dimanche dernier sur la 5e circonscription de Royan-Ouest/Marennes-Oléron, le nouveau député de la Charente-Maritime, issu de la majorité présidentielle, ne chôme pas depuis lundi matin où il a fait son entrée au Palais Bourbon. Il prend ses marques, et tout semble se passer pour le mieux pour le néo-député. On l’écoute :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/c.plassard-depute-1.mp3 Principal objectif pour Christophe Plassard désormais : apprendre vite pour démarrer rapidement son mandat, et dans les meilleures conditions possibles :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/c.plassard-depute-2.mp3 Sa priorité pour les prochains jours est aussi de construire son équipe parlementaire :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/c.plassard-depute-3.mp3 Christophe Plassard sait que les débuts à l’Assemblée nationale ne seront pas simples, d’autant plus au sein d’une majorité relative qui reste fragile avec seulement 245 sièges. Mais le député préfère se concentrer pour le moment sur son groupe Horizons à l’Assemblée qui a élu hier à l’unanimité le maire d’Ajaccio Laurent Mercangeli en tant que président.