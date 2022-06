Mardi, la Communauté de communes a lancé sur internet le site terresdenosancetres.com, en lien avec les intercommunalités Normandie Sud Eure et Les Hauts du Perche. Il vise à inciter les touristes nord-américains à venir découvrir les lieux de vie et de mémoire de leurs ancêtres. Disponible en français et anglais, il propose des circuits de visites sur les trois territoires, des infos pratiques et de nombreuses ressources historiques et généalogiques. Un projet profondément lié aux racines du territoire, comme le souligne Alain Bompard, vice-président de la CdC du Bassin de Marennes, en charge de la coopération interterritoriale :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/terres-de-nos-ancetres-1.mp3 Et la collectivité insiste sur la notion de « tourisme de racines ». Philippe Lutz est conseiller communautaire et adjoint au maire de Marennes-Hiers-Brouage :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/terres-de-nos-ancetres-2.mp3 Et l’on estime le potentiel touristique à 10 000 visiteurs par an.