Mardi 21 juin, c’est aujourd’hui l’été, et c’est aussi le jour de la Fête de la musique. 40 ans que ça dure depuis la création de l’évènement en 1982 par le ministre de la Culture de l’époque Jack Lang. Comme chaque année, les musiciens et chanteurs amateurs et professionnels sont invités à se produire dans les villes et les villages, comme à Surgères où la Fête de la musique revient après avoir été annulée l’an dernier pour cause de covid. Rendez-vous à 21h place de l’Europe pour le concert de Celtic soul. Des artistes locaux se produiront dès 14h.

Et puis, plus insolite, entre Royan et Le Verdon, les traversées de l’estuaire de la Gironde sur le bac se feront en musique, avec le duo Franck et Damien. Les deux artistes bordelais se produiront de midi à 20h15.