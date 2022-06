La Charente-Maritime a été placée en vigilance orange aux orages. Le temps va se dégrader en cette fin de journée. Des orages vont de nouveau éclater sur la région. Ils pourront s’accompagner de phénomènes violents. On attend ainsi des chutes de grêle localement fortes et des cumuls de précipitations intenses, atteignant ponctuellement 30 à 50mm, et de violentes rafales de vent pouvant atteindre 80 à 100km/h. La préfecture appelle à respecter les consignes de sécurité en pareille situation, à se protéger et à limiter ses déplacements.