Une opération anti-stups a permis l’interpellation de cinq individus mardi dernier à Rochefort. Une enquête minutieuse a abouti à l’identification et la localisation précise des auteurs d’un trafic de stupéfiants dans un quartier de la ville. Des perquisitions à leurs domiciles ont permis la découverte de 350 grammes de résine de cannabis, de 100 grammes d’herbe, de téléphones portables et de 2 350 euros en espèces. Les mis en cause ont avoué exercer cette activité illégale depuis environ 6 mois. Quatre d’entre eux sont convoqués devant la justice. Le dernier a été jugé en comparution immédiate. Il a écopé d’un an de prison ferme.