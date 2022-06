Alerte rouge à la canicule en Charente-Maritime. Le département est en train de battre des records de chaleur. Le mercure atteint voire dépasse les 40° à certains endroits. Ce matin, le Centre opérationnel départemental a été activé à la préfecture de La Rochelle. Des mesures de protection de la population sont mises en place. Un numéro vert est à disposition pour aider les personnes les plus vulnérables : le 0 800 06 66 66. En cas de malaise, il faut composer le 15.

Par ailleurs, toutes les manifestations publiques en extérieur ou dans des établissements non climatisés sont interdites ce vendredi jusqu’à 20h, et les jours suivants de 10h à 20h, jusqu’à la fin de l’épisode caniculaire. Une mesure entraînant des annulations ou reports en cascade. C’est le cas du festival Free music de Montendre qui devait débuter ce soir, ou du championnat de France d’enduro de motocross qui devait se dérouler tout ce week-end à Saint-Jean-d’Angély.

Mais aussi de l’Association d’aide à l’emploi en fête demain après-midi à Aigrefeuille-d’Aunis. Le Fête de Port-Neuf ce soir à La Rochelle est annulée. A Rochefort, la cérémonie commémorative de l’Appel du 18 juin est avancée à 9h au lieu de 16h. 9h30 au lieu de 11h pour Royan-Médis. Même heure pour La Rochelle. Celle prévue à Saint-Jean-d’Angély est annulée.

Les pompiers de la Charente-Maritime en alerte. La Charente-Maritime a été placée en risque sévère feux de forêt. Face au risque d’incendies élevé, les conditions peuvent favoriser les départs de feu, pouvant conduire à une forte mobilisation des pompiers. Le préfet Nicolas Basselier lance un appel à la vigilance de chacun pour adopter les bons comportements, comme éviter de faire un barbecue près d’une zone boisée ou encore de jeter son mégot de cigarette par la fenêtre de son véhicule. Il est d’ailleurs interdit de fumer à moins de 200 mètres d’un bois ou d’une forêt. Une attention particulière est également portée sur les risques de feux de récoltes, en raison de la sécheresse et des moissons précoces. A noter que les tirs de feux d’artifice sont interdits jusqu’à lundi minuit.

Les établissements de santé renforcent leurs actions de prévention. En vigilance depuis mardi, ils sont mobilisés et redoublent d’attention envers les personnes les plus fragiles. De même que les infirmiers à domicile qui vont intensifier la fréquence de leurs visites des patients les plus vulnérables. Concernant les personnes sans abri, les maraudes sont renforcées, avec le soutien de la Croix rouge et de la protection civile.