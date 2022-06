Edouard Philippe en soutien à Christophe Plassard sur la 5e circonscription de la Charente-Maritime. Le président d’Horizons ! et ancien Premier Ministre s’est rendu au Château-d’Oléron pour appuyer la candidature du représentant de la majorité présidentielle arrivé 2e au premier tour, derrière la candidate du Rassemblement national Séverine Werbrouck. Un soutien bienvenu à deux jours du second tour pour Christophe Plassard qui n’a qu’une stratégie :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/plassard-1.mp3 Christophe Plassard qui s’est fixé deux objectifs pour cette fin de campagne :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/plassard-2.mp3 Le second tour des Législatives, c’est ce dimanche. Alors, allez voter !