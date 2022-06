Sur la 3e circonscription, le député sortant de la majorité présidentielle Jean-Philippe Ardouin est en ballotage favorable. Il est arrivé en tête au premier tour dimanche avec 24,53% des voix, devant la candidate du Rassemblement national Nathalie Collard qui a recueilli 22,3% des suffrages. Jean-Philippe Ardouin dispose d’un réservoir de voix plus important que sa concurrente. Et il compte bien en tirer profit pour remporter cette élection, en appelant à un front républicain. Ecoutez :

Jean-Philippe Ardouin qui continue de faire campagne sur les marchés et en porte-à-porte, avec pour principal discours la défense du pouvoir d'achat, le développement des transports et de l'accès aux soins.