Zoom sur la 5e circonscription de la Charente-Maritime où la candidate du Rassemblement national Séverine Webrouck est arrivée en tête dimanche dernier, au soir du premier tour, avec 25,76% des voix devant le candidat de la majorité présidentielle Christophe Plassard 23,83%. Qui succédera au député sortant Didier Quentin qui a été éliminé ? La candidate et responsable départementale du RN, qui est également conseillère régionale et élue municipale à Saint-Pierre-d’Oléron, mise sur la proximité avec les électeurs pour remporter cette élection :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/werbrouck.mp3 A noter que son concurrent de la coalition présidentielle Ensemble Christophe Plassard reçoit ce matin la visite et le soutien de l’ex-Premier Ministre et président du parti Horizons Edouard Philippe qui est attendu au Château-d’Oléron.