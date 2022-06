Après une année blanche pour cause de covid, la plage de Fouras-les-Bains va retrouver son évènement sportif qui aura lieu les 24 et 25 septembre. Si l’équipe d’organisation est dans les starting-blocks, les participants sont impatients de renouer avec la compétition qui en est à sa 16e édition. 4 épreuves sont au programme : windsurf/windfoil, stand up paddle, pirogue polynésienne et challenge inter-entreprise. Environ 500 concurrents sont attendus sur la ligne de départ.