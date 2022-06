Le Parti communiste et le Parti socialiste de Charente-Maritime appellent à faire barrage à l’extrême-droite. A l’approche du second tour des Législatives, le PC et le PS veulent empêcher le RN d’entrer à l’Assemblée nationale, en appelant à voter contre les trois candidats qualifiés dans les 3e, 4e et 5e circonscriptions. Les deux partis invitent par ailleurs à voter en faveur des candidats de la Nupes Jean-Marc Soubeste et Nordine Raymond, finalistes dans les 1re et 2e circo. Jean-Marc Soubeste qui a reçu hier le soutien du député européen et candidat à la Présidentielle d’Europe écologie Les Verts Yannick Jadot qui s’est rendu à La Rochelle.