Le Rassemblement national s’implante progressivement en Charente-Maritime. Le parti de Marine Le Pen s’est qualifié pour le second tour des Législatives dans trois circonscriptions sur cinq dans le département. Les 3e, 4e et 5e. Zoom sur la 3e circo qui opposera le député sortant de la majorité présidentielle Jean-Philippe Ardouin à Nathalie Collard, qui ont obtenu respectivement 24,53 et 22,3% au premier tour dimanche. La candidate RN, par ailleurs conseillère régionale, mise sur ses réserves de voix et les abstentionnistes pour remporter cette élection :

Nathalie Collard poursuit donc sa campagne sur le terrain, en porte-à-porte et sur les marchés.