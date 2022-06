La Charente-Maritime a été placée en vigilance orange pour la canicule. Les très fortes chaleurs vont persister ces prochains jours, et s’intensifier jusqu’à samedi. Des records de températures sont attendus, avec des valeurs élevées, de jour comme de nuit, frôlant les 40° demain et samedi. La préfecture de la Charente-Maritime a activé le passage au niveau 3 du plan canicule. Elle invite à la vigilance concernant les personnes fragiles ou isolées, et donne des conseils de comportement à adopter, comme maintenir son logement au frais, aérer la nuit, boire régulièrement de l’eau, éviter l’alcool ou encore de sortir aux heures les plus chaudes entre 11h et 17h. En cas de malaise ou de troubles du comportement, il faut contacter son médecin ou composer le 15 ou le 18.