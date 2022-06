Rencontre avec Corinne Giraud qui se présente sur la 2e circonscription de Rochefort-Aunis. A 61 ans, cette femme d’artisan a rejoint le parti Reconquête d’Éric Zemmour. Parmi ses priorités : la défense de la ruralité. Autre préoccupation pour Corinne Giraud : la sécurité. Elle appelle à plus de moyens pour les forces de l’ordre, en s’appuyant sur son expérience personnelle. Corinne Giraud qui réclame également plus de moyens pour lutter davantage contre le harcèlement et les violences faites aux femmes.