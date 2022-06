Entretien avec Pierre Dietz. A 53 ans, ce professeur d’Education physique et sportive, conseiller municipal d’opposition à Saintes, poursuit sa campagne sur la 3e circonscription de la Charente-Maritime à bord de sa permanence mobile. Parmi les thèmes de campagne qui lui sont chers : la santé. Pierre Dietz veut donner plus de moyens à l’hôpital public. Pierre Dietz entend également renforcer la collaboration entre les hôpitaux de Saintes et Saint-Jean-d’Angély, et favoriser un rapprochement avec celui de Royan. Il veut également développer les Maisons de santé rurales pour lutter contre la désertification médicale.