A l’approche de l’été, les moments de baignade à la plage ou à la piscine se multiplient, et les dangers aussi. Sur son site et les réseaux sociaux, la collectivité explique qu’il est important de se rappeler les bons réflexes pour aller nager, comme par exemple choisir les zones de baignade surveillées ou toujours se baigner avec ses enfants et assurer une surveillance permanente. En France, les noyades accidentelles sont responsables chaque année d’environ 1 000 décès et constituent la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans.