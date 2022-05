Un homme de 53 ans d’origine albanaise a été placé en détention jeudi dernier pour tentative d’homicide sur son ex-compagne à La Rochelle. Le jour même, il avait porté deux coups de couteau au niveau du thorax de la victime, une femme également âgée de 53 ans et d’origine albanaise comme lui qu’il avait déjà agressé la veille. Le fils du couple, âgé de 16 ans, a été blessé en tentant de s’interposer, ainsi qu’un intervenant social qui était présent à ce moment-là. L’homme, récidiviste et déjà condamné en juillet dernier, a été interpellé et incarcéré. En situation irrégulière, il avait été reconduit dans son pays l’an dernier, avant de revenir clandestinement à La Rochelle malgré une interdiction de la justice.