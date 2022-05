Cigogne en fête signe son retour les 3 et 4 juin prochains à Port-des-Barques. Après quatre ans d’absence, la Communauté d’agglomération Rochefort Océan renoue avec l’un de ses évènements phares. Pour cette 20e édition, une centaine d’artistes issus de 19 compagnies animeront les rues de la station balnéaire, dans une ambiance lumineuse singulière spécialement conçue pour la commune et propre à cette manifestation qui revient donc après une si longue absence, que justifie Claude Maugan, vice-président de la CARO en charge de la Culture :

Une absence qui a permis quelques légers changements, mais sans toucher à l’essentiel et la magie de Cigogne en fête :

Et l’engouement est tel à Port-des-Barques que de nombreux habitants se sont portés volontaires pour participer à l’organisation de cet évènement populaire, comme l’avoue Lydie Demené, maire de Port-des-Barques :

Et rendez-vous à Cigogne en fête les 3 et 4 juin. Une inauguration aura lieu les deux soirs du festival à 20h, avec un spectacle unique créé par la compagnie Le Spectre d’Ottokar, Melvin Dans Les Nuages, le Conservatoire de musique et de danse de Rochefort et la chorale de Port-des-Barques. A noter que le stationnement dans le centre-bourg sera interdit de 18h à minuit. Des parkings seront mis à disposition des visiteurs et des riverains.