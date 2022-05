La campagne pour les Législatives se poursuit en Charente-Maritime. Rencontre avec Séverine Werbrouck, candidate sur la 5e circonscription de Royan-Marennes-Oléron-Tonnay-Charente. Conseillère régionale et élue municipale de Saint-Pierre-d’Oléron, cette cheffe d’entreprise de 51 ans représente le Rassemblement National à cette élection. Elle en est d’ailleurs la responsable départementale. Parmi ses priorités : la lutte contre le projet éolien en mer au large d’Oléron et la défense des pêcheurs royannais et oléronais, déjà impactés par la baisse des quotas de soles, et bientôt par la nouvelle réglementation concernant la taille de la pêche aux maigres. Séverine Werbrouck entend également défendre le pouvoir d’achat des Français. Pour ce faire, elle espère une représentation plus forte à l’Assemblée nationale, en misant sur le score obtenu à la Présidentielle par Marine Le Pen.