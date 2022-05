Pendant 12 mois, la Communauté de communes va multiplier les événements autour de ces deux thématiques. Elle lance ce mois-ci une série de manifestations autour de la prévention des déchets, l’usage du vélo et la transition énergétique. L’objectif étant de sensibiliser les habitants pour préparer la validation du Plan Climat-Air-Energie territorial au premier trimestre de l’année 2023, avec pour objectifs la lutte contre le changement climatique, la réduction des gaz à effet de serre, plus de sobriété énergétique et le développement des énergies renouvelables. Lucie Alix :