La préfecture de la Charente-Maritime déploie son plan d’urgence pour améliorer les délais de délivrance des passeports et des cartes nationales d’identité. Des délais qui se sont considérablement allongés ces dernières semaines en raison des demandes de titres qui ont explosé en début d’année, sous l’effet de la sortie progressive de la crise sanitaire. A cela s’ajoute la hausse saisonnière liée à l’approche de la période estivale et des examens, ainsi que l’attrait de la nouvelle carte nationale d’identité électronique. Il faut compter actuellement en moyenne 80 jours pour obtenir ses papiers. La Rochelle, Royan et Saint-Martin-de-Ré vont disposer d’équipements supplémentaires pour raccourcir ces délais, comme l’a indiqué hier le préfet Nicolas Basselier.